Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

ORDU'nun Ünye ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binanın çatısında bugün yalıtım ve kaplama çalışması yapıldığı öğrenildi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi TOKİ Sokak'taki 8 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Öte yandan, bugün binanın çatısında yalıtım ve kaplama çalışması yapıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.