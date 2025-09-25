Haberler

Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yalıtım ve kaplama çalışmaları sırasında meydana gelen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binanın çatısında bugün yalıtım ve kaplama çalışması yapıldığı öğrenildi

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi TOKİ Sokak'taki 8 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Öte yandan, bugün binanın çatısında yalıtım ve kaplama çalışması yapıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.