Ünye'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın, asansör tellerinin çıkardığı kıvılcımların çatı katında bulunan elyaf malzemelere sıçraması sonucu meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralı veya can kaybı olmadı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör tellerinin çıkardığı kıvılcımların çatı katında bulunan elyaf malzemelere sıçramasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada bina sakinleri dışarıya çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldıç

"Asansör telinin çıkardığı kıvılcımlar neden olmuş"

Saraçlı Mahallesi Muhtarı Aslan Akbaş, "Binada bulunan asansör telinin birbiriyle sürtme sonucu çıkan kıvılcımların çatı katında bulunan elyafa sıçramasıyla tutuşma meydana gelmiş. Binamızda her hangi bir yaralı ve can kaybı yoktur" dedi.

Ekipler tarafından soğutma çalışmaları sonrası, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU