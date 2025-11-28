Ünye'de 6. Sınıf Öğrencisi Suat Ermiş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş, cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde okulda rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitiren ilkokul 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş, son yolculuğuna uğurlandı.
Ünye İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ermiş'in (11) cenazesi, Tekkiraz Mahallesi'ndeki Düzçiftlik Cami'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Ermiş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel