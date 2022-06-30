Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları Şanlıurfa'da yaşatıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF işbirliği ile yürütülen proje çerçevesinde yaklaşık 500 çocuk, Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan topaç, misket, körebe, saklambaç ve mendil kapmaca gibi oyunlarla geçmişe yolculuk yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentte unutulmaya yüz tutan çelik çomak, topaç, sek sek, yakar top, çile bülbül, halat çekme, saklambaç, misket gibi oyunları Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlediği "Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Geçmişte abilerinin ablalarının oynadığı her biri birbirinden farklı ve keyif dolu oyunları günümüzde oynama fırsatı bulan çocuklar doyasıya eğlenerek geleneksel oyunları yeniden keşfetme imkanı buldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF işbirliği ile hazırlanan proje çerçevesinde kadın ve aile hizmetleri dairesi başkanlığı tarafından koordine edilen 5 merkezde bulunan Erken Çocukluk Eğitimi, Ev Ödevi Destek Sınıfları ve PSS (Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Sosyolog) sınıflarından faydalanan yaklaşık 500 çocuk etkinliklere katıldı.

Beyazgül, çocuklarla çelik çomak ve beştaş oyununu oynadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çocukları yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla sokak oyunlarından çelik çomak, misket ve yakar top gibi oyunları oynayan Başkan Beyazgül Şanlıurfa'nın zengin sokak oyun kültürünü gelecek nesillere aktarmak için "Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları Şenliği'nin son derece önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan çocuklara Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından çeşitli ikramlarda bulunulurken çocuklar etkinlikte farklı oyunlarla doyasıya eğlendiklerini ifade ederek etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.