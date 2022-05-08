Unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatı Yıldırımlı kadınların elinde yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) ile Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan keçe kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihin en eski tekstil malzemesi olarak bilinen keçeler, İncirli Kültür Merkezinde verilen keçe kursu ile birer sanata dönüşüyor.

Keçe sanatının geçmiş tarihini öğrenen kursiyerler, keçeyi çanta, şapka, tablo, yer yaygıları gibi ürünlere dönüştürüyor. Kurslar haftada iki gün verilirken kadınlar hem meslek öğrenmenin hem de aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe genelinde birçok noktada ücretsiz kurslar verdiklerini belirtti.

Yıldırım Belediyesi olarak verdikleri ücretsiz kurslara başka ilçelerdeki vatandaşlar tarafından da ilgi gördüğünü vurgulayan Yılmaz, "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları başlığı altında kaligrafiden keçeye, minyatürden filografiye, ahşap yakmadan çiniye kadar birçok branşta eğitim veriyoruz. Haftanın belirli günlerinde verilen kurslarda Yıldırımlı kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor." ifadelerini kullandı.