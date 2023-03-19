Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNUTULAN VALİZDEN KIYAFETLER ÇIKTI

Güncel Haberler

BURDUR'da fünyeyle patlatılan sahipsiz valizden kıyafetler çıktı.

BURDUR'da fünyeyle patlatılan sahipsiz valizden kıyafetler çıktı.

Burdur merkez Çayboyu'ndaki pergolada sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polisler bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin fünye ile patlattığı valizden kıyafet ile valiz sahibine ait kimlikler ve cep telefonu çıktı. Valiz polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title