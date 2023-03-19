UNUTULAN VALİZDEN KIYAFETLER ÇIKTI

BURDUR'da fünyeyle patlatılan sahipsiz valizden kıyafetler çıktı.

Burdur merkez Çayboyu'ndaki pergolada sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polisler bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin fünye ile patlattığı valizden kıyafet ile valiz sahibine ait kimlikler ve cep telefonu çıktı. Valiz polis merkezine götürüldü. (DHA)