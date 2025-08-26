Unutulan Telefonun Sahibi İade Edildi: Şüpheli Hakkında İşlem Yapılmadı

ATAŞEHİR'de bir iş yerinin kasasında unutulan cep telefonunun, başka bir kişi kişi tarafından alındığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonu alan kişinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin, dalgınlıkla telefonu aldığı ve kendi telefonu olmadığını fark edince sahibine iade ettiği belirlendi. Olayla ilgili şikayetçi olmaması sebebiyle şüpheli hakkında adli işlem yapılmadı.

Sosyal medyada, Küçükbakkalköy'deki bir iş yerinin kasasında unutulan cep telefonunun, sahibi dışındaki başka bir kişi tarafından alındığı güvenlik kamerası görüntüleri yayıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonu alan kişinin E.S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan E.S. polise verdiği ifadesinde, cep telefonunu dalgınlıkla aldığını ve kendi telefonu olmadığını fark ettiğinde sahibine iade ettiğini söyledi. Ekiplerin araştırmasında da, telefonun 26 Ağustos'ta gerçek sahibine teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili şikayetçi kimsenin olmaması sebebiyle E.S. hakkında adli işlem yapılmadığı öğrenildi.