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UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Somali Destek Misyonu (UNSOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Somali Destek Misyonu (UNSOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

UNSOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, faillerin derhal bulunması çağrısı yapıldı.

Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin havalimanına düzenlediği saldırıda 3 polis yaralanmıştı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Birleşmiş Milletler, Mogadişu, Somali, Güncel, Haberler

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