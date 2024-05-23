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UNSMIL Libya'da seçim sürecini görüştü

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury, Libya'da seçimlere giden süreci görüşmek üzere Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ) Başkan Vekili Stephanie Koury, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile Libya'da seçimlere giden süreci görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, UNSMIL Başkan Vekili Koury ile Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin, siyasi sürecin ilerlemesi ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların ele alındığı belirtildi.

Libya hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformdan yapılan açıklamada, Koury'i kabul eden Başbakan Dibeybe'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkeyi istikrara kavuşturmak için seçimlerin adil yasalar çerçevesinde düzenlenmesine yönelik çabalarını desteklediğini ifade ettiği kaydedildi.

Koury'nin de seçimlerin yapılması için Libyalı tüm taraflarla görüşmeye devam edeceğini ifade ettiği aktarıldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamada da, Tekale'nin Koury ve beraberindeki heyetle görüşmesinde, Libya'daki siyasi sürecin ele alındığı, BM ve uluslararası toplumun desteklediği anlaşmalar ve üzerinde anlaşılan yasalar çerçevesinde seçimlerin yapılmasının önemine değinildiği ifade edildi.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu, ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek, yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Abdulhamid Dibeybe Dibeybe UNSMIL Libya Politika Güncel Haberler

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