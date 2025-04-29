UNRWA Yetkilisi, Gazze Ablukasını Kınadı: 'Çocukların Sessiz Katili'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, " Gazze'ye uygulanan abluka çocukların ve yaşlıların sessiz katili." dedi.

Touma, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü insani yardım ablukasını kınayan Touma, "Gazze'deki çocuklar aç uyuyor. Gazze'ye uygulanan abluka çocukların ve yaşlıların sessiz katili." dedi.

Touma, Gazze'deki ailelerin gıdaya ulaşmada yaşadığı sıkıntıya dikkati çekerek, yardım dolu 5 binden fazla tırın Gazze'ye giriş için beklediğini ancak bunların engellendiğini söyledi.

İsrail'in bu kararının insani yardım çabalarını sekteye uğrattığını vurgulayan Touma, yaşanan bu durumun, Gazze'de her gün yoğun bombardımana maruz kalan sivillerin hayatlarını ve hayatta kalmalarını tehdit ettiğinin de altını çizdi.

Touma, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehri yıkım nedeniyle tamamen yok edildi. Refah'ın yüzde 97'si, zorunlu yerinden etme emirlerinden etkilendi. Yaklaşık 1 yıl önce İsrail ordusu Refah'a girerek 1,4 milyon kişiyi yerinden etti ve evlerini, sağlık tesislerini ve barınaklarını hasarlı veya tahrip olmuş halde bıraktı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki nüfusun yüzde 90'ından fazlası yerinden edildiğine de işaret eden Touma, Gazze'deki bazı kişilerin yaklaşık 13 kez yerinden edildiğini kaydetti.

Touma, "Ekim 2023'te savaş başladığından beri yaklaşık 300 UNRWA personeli öldürüldü. UNRWA'nın 50'den fazla personeli İsrailli yetkililer tarafından gözaltına alındı ve kötü muamele gördü." diye konuştu.

UNRWA'nın mali durumunun "son derece belirsiz" olmaya devam ettiğinin de altını çizen Touma, ajansın hayatta kalması için acilen ek mali desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Touma, "7 Ekim 2023'teki saldırılarda bazı personelin yer aldığı iddiaları sonrası Ocak 2024'te UNRWA'ya fon sağlamayı askıya alan tüm ortaklar, ABD hariç, şimdi desteklerini yeniden başlattı." dedi.