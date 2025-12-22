Haberler

UNRWA: Suriye'deki Filistinli mültecilerin yüzde 40'ı yerinden edilmiş halde

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için yardım ajansı UNRWA, Suriye'deki Filistinli mültecilerin yüzde 40'ının hala yerinden edilmiş olduğunu açıkladı. Yardım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilerin yüzde 40'ının yerinden edilmiş halde olduğunu bildirdi.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilere yardımların sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, "Suriye'deki krizin üzerinden yıllar geçmesinin ardından ülkedeki Filistinli mültecilerin yüzde 40'ı hala yerinden edilmiş haldeler." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA'nın Suriye'de barınacak yeri olmayan ailelere acil yardım çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, bu ülkede yaşayan Filistinli mültecilerin de yardıma muhtaç olduklarına dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
