Üye Girişi
Haberler

UNRWA: Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi

Güncelleme:

UNRWA, Gazze'deki yıkıma ait yeni görüntüler yayınladı

- UNRWA: "Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi"

UNRWA, Gazze'deki yıkıma ait yeni görüntüler yayınladı

GAZZE - Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaşarak, "Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 132 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde neden olduğu yıkıma ait yeni görüntüler paylaştı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, "Şok edici görüntüler, sağlık merkezimiz de dahil olmak üzere Gazze şehrinde hayal edilemez yıkımı gösteriyor. Evler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivil altyapının yüzden 70'inde fazlası yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Sağlık tesislerinin yüzde 84'ü saldırılardan etkilendi. Hiçbir yer güvenli değil" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek? Milan - Rennes maçı CANLI izle! 15 Şubat Milan - Rennes maçı canlı yayın izle! Hasret sözleri: Duygusal hasret sözleri, Hasret ile ilgili sözler nelerdir? Sevgiliye hasret sözleri, hasretle ilgili sözler! Rüyada eski eşini görmek nedir? Rüyada eşini görmek ne anlama gelir? Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek, rüyada eşinin ağladığını görmek ne demek? Rüyada kartal görmek ne demektir? Rüyada kartal görmek ne anlama gelir? Rüyada helikopter görmek ne demek? Rüyada helikopter görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek kardeş görmek ne demektir? Rüyada erkek kardeş görmek ne anlama gelir? 2021 tatil günleri ne zaman? 2021'de tatiller ve tatil günleri ne zaman? 2021 yılında toplam kaç gün tatil var? 2021'de tatil günleri kaç gün? UEFA deplasman golü kuralı kalktı mı? Deplasman golü kalktı mı? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'ya devam ediyor mu? Galatasaray - Sparta Prag maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray - Sparta Prag maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri Rüyada diş çektirmek ne anlama gelir? Rüyada dişçiye gitmek ne demek? Rüyada çürük dişi çektirmek ne anlama gelir? Rüyada kurban kesmek ne demek? Rüyada kurban eti görmek ne anlama gelir? Rüyada dere görmek ne anlama gelir? Rüyada akan dere görmek, Rüyada dere suyunun yükseldiğini görmek, rüyada bulanık dere görmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title