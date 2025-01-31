UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

UNRWA, İsrail Yasaklarına Rağmen Gazze'de Yardımlara Devam Ediyor

UNRWA, İsrail Yasaklarına Rağmen Gazze'de Yardımlara Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın İsrail'in yasaklarına rağmen Gazze Şeridi'nde sağlık, eğitim ve gıda yardımlarına devam ettiğini duyurdu. UNRWA, kritik durumdaki Filistinli mültecilere yönelik yardım faaliyetlerine devam edebilmek için kararlılığını sürdürüyor.

UNRWA, İsrail'in yasağına rağmen Gazze Şeridi'nde sağlık, eğitim ve gıda yardımlarına devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), yürürlüğe giren İsrail yasağına rağmen görevine devam ettiğini söyledi.

İsrail parlamentosu, Ekim 2024'te UNRWA'nın ülkede faaliyet göstermesini ve İsrailli yetkililerin ajansla herhangi bir temas kurmasını yasaklayan ve perşembe günü yürürlüğe giren iki düzenlemeyi kabul etmişti.

Dujarric, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "UNRWA ülkede kalmaya ve yardımlarına devam etmeye kararlı" ifadelerini kullandı.

UNRWA temsilcileriyle temas halinde olduğunu belirten Dujarric, bu temsilcilerin kendisine Doğu Kudüs'teki genel merkez binasında sadece güvenlik görevlilerinin bulunduğunu, diğer ajans görevlilerinin ise klinikler örneğinde olduğu gibi sahada görev yaptığını ya da evden çalıştığını aktardıklarını söyledi.

Sözcü, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki klinikler açık" dedi.

Dujarric, basın mensuplarına ajansın Gazze Şeridi'nde de sağlık, eğitim ve gıda yardımı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, İsrail yasalarını göz önünde bulundurarak UNRWA personeline herhangi bir talimat verilip verilmediği sorusuna, "Talimat, UNRWA'nın görevini yapamaz hale gelene kadar yapmaya devam etmesi yönündedir" yanıtını verdi.

UNRWA'yı Hamas ajanlarını istihdam etmek ve Gazze'de "terör faaliyetlerine" olanak sağlamakla suçlayan İsrail, perşembe günü itibarıyla UNRWA ile tüm bağlarını koparacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "UNRWA, Hamas'la içli dışlı. İsrail, 30 Ocak'tan itibaren yasalarına uygun olarak UNRWA ile tüm ilişkilerini kesecek" dedi.

UNRWA, 1950'den bu yana Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinli mültecilere yardım ediyor.

Milyonlarca Filistinli için hayati öneme sahip UNRWA yardımını ve eğitim ve sağlık hizmetlerini tehdit eden İsrail yasağı, uluslararası liderler ve yardım grupları tarafından sert dille eleştirildi. Birleşmiş Milletler, yasağın felakete varan boyutlarda sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
img

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor
img

Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.