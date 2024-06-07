UNRWA, İsrail saldırılarının soruşturulması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde BM'ye yönelik yapılan tüm ihlallerin soruşturulması çağrısında bulundu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma'nın Washington Post gazetesine verdiği demece yer verildi.

Touma'nın "Binalarımıza yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, BM'ye yönelik tüm ihlallerin soruşturulması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi

UNRWA'nın paylaşımında ayrıca, BM tesislerinin uluslararası insani hukuk kapsamında korunduğu hatırlatılırken, bu tesislerin siviller için güvenli barınaklar olması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.