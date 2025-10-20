UNRWA Genel Komiseri: Silahlar Susmalı ve Hesap Sorulmalı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun dün bir UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak artık silahların susması gerektiğini belirtti.

Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin sürdürülmesi ve uluslararası hukuka yönelik ihlallerin soruşturulması çağrısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri, "Dün, İsrail güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nda sığınağa dönüştürülen bir UNRWA okuluna düzenlediği saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Lazzarini, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de isabet alan 300 UNRWA tesisinde 800'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını vurguladı.

BM yetkilisi, "Uluslararası insancıl hukuka yönelik bu bariz ihlallerin bağımsız şekilde soruşturulması çağrımı yineliyorum. Silahlar susmalı ve hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.