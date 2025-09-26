UNRWA Genel Komiseri'nden Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistin Devleti'ni tanıma konusundaki kararlılığın, Gazze'de ateşkese ve insani yardımlar için daha fazla kaynağa dönüşmesi çağrısı yaptı.

Lazzarini, BM Genel Merkezi'nde İspanya ve Ürdün Dışişleri bakanlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Filistin Devleti'nin tanınması üzerine dünyada artan kararlılığın "Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda fark yaratabileceğini düşündüğünü" belirten Lazzarini, ancak bu bağlamda öncelikle Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Lazzarini, "Ayrıca bu siyasi desteğin UNRWA gibi bir kuruluş aracılığıyla Filistinli mülteciler için daha fazla kaynağa dönüşmesini de görmek isterim." ifadesini kullandı.

BM'ye üye devletlerin Filistin Devleti'ni tanıması ve Gazze konusunda kamuoyunda değişim olduğunu fakat bunun sahaya da yansıması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, "Sudan veya Somali gibi Gazze tüm unsurların elinizde olmadığı bir yer değil, oradaki durum insan yapımı, bu nedenle bu çılgınlığa siyasi bir karar ile son verilebileceğine inanıyorum." dedi.

Lazzarini, öte yandan faaliyetlerine devam edebilmesi için UNRWA'nın siyasi ve özellikle finansal olarak desteklenmesi gerektiği çağrısı yaparak, aksi takdirde bazı temel hizmetlerin devamlılığı için çok daha sert önlemler almak zorunda kalmaktan korktuğunu söyledi.

Gazze'de yaşananları "kesinlikle dayanılmaz" olarak niteleyen Lazzarini, İsrail saldırıları sonucu günlük olup bitenlere karşı duyulan öfkenin hala anlamlı bir eyleme dönüşmemiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.

"UNRWA'nın çökmesine izin veremeyiz"

Lazzarini'yle birlikte basın toplantısına katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Gazze'deki insani durumu "derin endişe verici" bulduklarını belirterek, "Sahada devam eden ve dayanılmaz durumu durdurmak için ahlaki ve yasal bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Albares, UNRWA'nın siyasi ve finansal olarak desteklenmesi için herkesin gücünü birleştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "UNRWA'nın çökmesine izin veremeyiz, bunu göze alamayız." ifadesini kullandı.

İspanya'nın 2023 sonundan bu yana UNRWA'ya 60 milyon avrodan fazla mali katkıda bulunduğunu kaydeden Albares, 2026'ya kadar Filistin halkının yardımına yönelik toplam katkılarının 150 milyon avroya ulaşacağı bilgisini verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de daha fazla ülkenin, Gazze'deki vahşetin devam edemeyeceği ve bu katliamın durdurularak Filistin halkının da bir yaşama sahip olması gerektiğini fark ettiğine dikkati çekti.

Safedi, bu bağlamda UNRWA'ya duyulan ihtiyacı vurgulayarak, "Çünkü UNRWA Gazze'yi herkesten daha iyi biliyor. Savaştan çok önce, kuşatma yıllarında Gazze halkının yanındaydı." diye konuştu.

UNRWA'nın Filistin halkının acılarından doğduğunu belirten Safedi, Ajansın, Filistin'in meşru ve vazgeçilmez haklarını elde edene kadar varlığını sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.