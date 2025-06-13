UNRWA Genel Komiseri'nden Gazze'deki İnsani Duruma Sert Eleştiriler

GAZZE, 13 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki mevcut insani yardım mekanizmalarını "aşağılayıcı" ve "küçük düşürücü" diye nitelendirerek, kötüleşen koşulların açlık krizini derinleştirdiği ve sivillerin hayatını riske attığı uyarısında bulundu.

Lazzarini perşembe günü X'te yaptığı bir paylaşımda Gazze'deki durumu distopik bir "Açlık Oyunları"na benzeterek, yeni yardım dağıtım yöntemlerinin insanların hayatlarını tehlikeye attığını ve derinleşen gıda güvensizliğine çözüm getiremediğini söyledi.

"UNRWA dahil BM kuruluşları, onurlu ve güvenli bir yardımın sağlanması için gerekli bilgi birikimi, uzmanlık ve toplumsal güvene sahiptir" diyen Lazzarini, insani yardım çalışanları için koruma ve engelsiz erişim çağrısında bulundu.

Lazzarini'nin bu açıklamaları, İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) yardım dağıtım noktaları yakınında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olayların ardından geldi. Gazze'deki sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada insani yardıma erişmeye çalışan en az 21 kişinin öldüğünü ve 290'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gazze halkı ve yerel yetkililer, Birleşmiş Milletler ile önde gelen uluslararası yardım kuruluşlarından bağımsız faaliyet gösteren GHF'yi, Filistinlilerin onurunu zedelemek ve uzun süredir sahada bulunan yardım kuruluşlarını devre dışı bırakmakla suçluyor.