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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "(Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması...

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Güncel Haberler

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "(Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "( Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Gazze Güncel Haberler

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