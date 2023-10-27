UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "(Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması...
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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "(Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor.
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: "( Gazze'ye) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor."
Kaynak: AA / Güncel