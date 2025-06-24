UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Filistinli Mültecilere Destek Çağrısı Yaptı

??????? Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ajansa maddi ve siyasi desteğin sürdürülmesini talep etti.

Lazzarini, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkesin sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineleyerek Gazze'ye Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılmasını istedi.

Gazze Şeridi'nde açlığın yayılması gibi zorluklarla mücadele etmek için bundan başka bir alternatifin bulunmadığını belirten Lazzarini, "Çalışmalarına devam edebilmesi için UNRWA'ya gerekli maddi ve siyasi destek verilmelidir." dedi.

Lazzarini, Almanya'da yeni hükümetin göreve gelmesinden sonra ilk kez bu ülkede temaslarda bulunduğuna işaret ederek, Almanya'dan UNRWA'nın ayakta kalmasına yardımcı olmasını istediğini aktardı.

Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistinlilere sırtlarını dönmedikleri sinyali vermeleri çağrısında bulunan Lazzarini, özellikle Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların ve geleceklerinin belirsiz olduğu bir dönemde bu sinyalin verilmesinin önemini vurguladı.

Yıl sonuna kadar 200 milyon dolar finansman açığı var

Lazzarini, UNRWA'nın acil maddi desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, iki hafta önce finansman yetersizliği nedeniyle bölge genelinde binlerce çalışanı işten çıkarmayı düşündüğünü ifade etti.

Katkıda bulunmaya karar veren bazı bağışçıların ortaya çıktığını ve gelecek iki ayı böylelikle güvence altına aldıklarını belirten Lazzarini, sadece çalışanlarına ödeme yapabilmek için ayda 60 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Lazzarini, "Bu yüzden eylülden sonrasını planlayamıyoruz. ve durumumuz geçen yıla göre daha da ciddi." diyerek, yıl sonuna kadar yaklaşık 200 milyon dolarlık finansman açıkları olduğunu aktardı.

UNRWA'nın bölgede istikrar sağlayıcı etkisini kaybetmesinin de ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Lazzarini, "UNRWA'nın Filistin meselesi ve Filistin halkı için adil ve kalıcı bir çözüm konusunda gerçekten önemli bir katma değer olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.