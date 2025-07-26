UNRWA Genel Komiseri: Gazze'ye Havadan Yardım Açlığı Çözmüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'ye havadan yardım atılmasının bölgede derinleşen açlığı gidermeyeceğini hatta sivillere zarar verebileceğini belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nde insan eliyle meydana getirilen açlığın ancak siyasi iradeyle giderilebileceğinin altını çizdi.

Lazzarini, "Gazze'ye havadan bırakılan yardımlar derinleşen açlığı tersine çevirmeyecek. Pahalı, etkisiz ve hatta açlık çeken sivilleri öldürebilir." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye havadan yardım atmanın dikkat dağıtma ve bölgedeki gerçekliği örtme amacıyla yapıldığına işaret eden Lazzarini, "Ablukayı kaldırın, sınır kapılarını açın, güvenli bir şekilde hareket etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine onurlu bir şekilde erişilmesini sağlayın." açıklamasında bulundu.

Lazzarini, UNRWA ve diğer ortakları da dahil BM kuruluşlarının bürokratik ve politik engeller olmadan geniş ölçekli bir şekilde faaliyet yürütmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Gazze'ye ulaştırılmak üzere 6 bin tır insani yardımın Ürdün ve Mısır'da erişim izni beklediğine vurgu yapan Lazzarini, yardımların karadan ulaştırılmasının daha kolay, ucuz, etkili ve güvenli olduğunu belirtti.

Lazzarini, yardımların havadan bırakılmasının insani yardımların başka yere yönlendirilmesini değil ancak ilkeli insani yardım ulaştırılmasını engelleyeceğinin altını çizdi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) raporuna değinen Lazzarini, rapora göre, Gazze'de insani yardımların "sözde sistematik bir şekilde başka yerle yönlendirilmediğini doğruladığını" aktardı.

İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 733 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 477 kişi de yaralandı.