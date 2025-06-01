UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki Yardım Dağıtımı Ölüm Tuzağına Dönüştü

UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki Yardım Dağıtımı Ölüm Tuzağına Dönüştü
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtımının hayatları tehdit eden bir durum haline geldiğini belirtti. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda birçokFilistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtti.

Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir yardım dağıtım merkezinde açlıktan ölmek üzere olan binlerce Filistinliye ateş açılmasına tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde insani yardım almaya çalışan sivillerin saldırıya uğraması sonucunda "çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu" belirten Lazzarini, İsrail ve ABD planıyla yürütülen yardım dağıtımının "utandırıcı olduğunu" vurguladı.

Kilometrelerce öteden insani yardım almaya gelen Filistinlilerin İsrail saldırısına uğradığına dikkati çeken Lazzarini, "Gazze'de yardım dağıtımı ölüm tuzağına dönüştü." ifadesini kullandı.

İnsani yardımların "dengeli ve güvenli" şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, Gazze'de yardımların bu şekilde sadece UNRWA tarafından yapılabileceğinin altını çizdi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
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