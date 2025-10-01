UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de Her Gün 100 Filistinli Hayatını Kaybediyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında her gün ortalama 100 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Lazzarini, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gerek "askeri operasyonları" gerekse İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerine düzenlediği saldırılarda her gün ortalama 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunun yanı sıra açlıktan ya da tıbbi imkansızlıklar nedeniyle de ölenlerin olduğuna dikkati çeken Lazzarini, ölü sayısına paralel, yaşananlar karşısındaki "umursamazlık halinin" de arttığını ifade etti.

İşlenen suçların belgelenmeye devam edilmesi gerektiğini belirten Lazzarini, acilen Gazze'de ateşkesin sağlanması ve işlenen bu suçların sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 716 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 229 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 495 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 576'ya çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 873 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.