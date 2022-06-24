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UNRWA Genel Komiseri, çalışanların maaşlarını ödemede sıkıntı yaşayabileceklerini söyledi

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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UNRWA Genel Komiseri, çalışanların maaşlarını ödemede sıkıntı yaşayabileceklerini söyledi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philip Lazzarini, eylülden itibaren çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyebileceklerini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philip Lazzarini, eylülden itibaren çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyebileceklerini belirtti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde UNRWA Gönüllü Bağışlar Konferansı sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Lazzarini, "Bu yıl 100 milyon doları aşan bir mali açık bekliyoruz ve bugün size söyleyebilirim ki UNRWA'nın çalışma çarkını ancak eylüle kadar döndürebiliriz. Sonrasında işlerin nasıl gideceğini bilmiyorum." dedi.

Lazzarini, konferansın uluslararası bağışçılardan UNRWA için 160 milyon dolarlık yeni mali taahhütlerle sonuçlandığını söyleyerek, "Bu, UNRWA bütçesinde yıl sonuna kadar 100 milyon dolardan fazla bir açıkla karşı karşıya kalacağımız anlamına geliyor. Eylülden sonra maaşları ödemek için gereken parayı alıp alamayacağımı bilmiyorum." diye konuştu.

UNRWA Genel Komiseri, Arap ülkelerinin katkılarının toplam UNRWA bütçesinin yüzde 4'ünü geçmediğini belirterek, uluslararası bağışçılara ve Arap ülkelerine bağışlarını artırma çağrısında bulundu.

UNRWA, Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 5,5 milyondan fazla Filistinli mülteciye başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel hizmetler sağlıyor.

BM Genel Kurulunun 1949'da aldığı bir kararla kurulan UNRWA, operasyon alanı olan Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki mültecilere, adil bir çözüme kadar, yardım ve koruma sağlamakla görevlendirilmişti.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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