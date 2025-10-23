Haberler

UNRWA: Gazze Şeridi 61 Milyon Ton Enkazla Kaplı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bölgede 61 milyon ton enkaz bulunduğunu ve Filistinli ailelerin insani yardıma erişim zorlukları yaşadığını bildirdi.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları sonucu bazı mahallelerin tümüyle yok olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Filistinli aileler ise hala İsrail'in insani yardım girişine ilişkin kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki enkazlar arasında konaklama ve su bulmaya çalışıyor."

İsrail'in getirdiği yasaklara rağmen UNRWA ekiplerinin Gazze Şeridi'ndeki hayat kurtarıcı yardımlarını yapmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, zorlu şartlara rağmen Gazze'deki çalışmaların süreceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 234 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 373 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
