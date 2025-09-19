UNRWA: Gazze'den Güney'e Göçün Maliyeti 3.180 Dolar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), Gazze kentinden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmenin maliyetinin 3 bin180 dolar olduğunu belirtti.

UNRWA, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in yoğun askeri operasyonları altındaki Gazze kentinden göç etmenin maliyeti 3 bin 180 doları buluyor. Ulaşım masrafı 1000 dolar, bir aile çadırı satın almak 2000 dolar ve çadırın kurulacağı araziyi kiralamak 180 dolar tutuyor." ifadesine yer verdi.

Bu durumun "İsrail'in ablukası nedeniyle yaklaşık 7 aydır yakıt kıtlığı yaşanması ve UNRWA'ya ait sığınma merkezlerine yapılan yardımların engellenmesi" nedeniyle yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Zaten alanlar aşırı kalabalık ve savaşın neredeyse iki yılı geride bırakmasının ardından çadır kuracak yer bulmak zorlaştı. Ayrıca Gazze'deki Filistinliler hiçbir şekilde gelir elde edemiyor." denildi.

İsrail ordusu, son haftalarda Filistinlileri güneye göçe zorlamayı amaçlayan bir politika çerçevesinde Gazze kentindeki konut kulelerini ve apartmanları yoğun şekilde bombalıyor.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı 28 Ekim'de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.???????