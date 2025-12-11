BM: Yardımların engele takılmadan Gazze'ye ulaşması, bölgedekilerin kışı onurla geçirmesini sağlar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların, yardımların engellere takılmaması halinde önlenebileceğini belirtti.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de kış yağmurları yeniden başladı ve beraberinde daha fazla zorluk ve acı getirdi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Su altında kalan sokaklar ve ıslak çadırlar, zaten vahim olan yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor ve tehlikeyi artırıyor." denildi.

UNRWA ayrıca "Dondurucu soğuk, aşırı kalabalık ve hijyen eksikliği, hastalık ve enfeksiyon riskini artırıyor." uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Tıbbi malzemeler ve uygun barınma ekipmanları dahil olmak üzere insani yardımın hiçbir engele takılmadan Gazze'ye ulaşması, yaşanan tüm sıkıntıların önlenmesini sağlayabilir. Ailelerin kışı güvenli ve onurlu şekilde geçirmesini sağlar." ifadeleri kullanıldı.