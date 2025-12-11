Haberler

BM: Yardımların engele takılmadan Gazze'ye ulaşması, bölgedekilerin kışı onurla geçirmesini sağlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşullarının daha da kötüleşmemesi için insani yardımın engellenmemesi gerektiğini vurguladı. Yağmurların getirdiği sıkıntılara dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların, yardımların engellere takılmaması halinde önlenebileceğini belirtti.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de kış yağmurları yeniden başladı ve beraberinde daha fazla zorluk ve acı getirdi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Su altında kalan sokaklar ve ıslak çadırlar, zaten vahim olan yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor ve tehlikeyi artırıyor." denildi.

UNRWA ayrıca "Dondurucu soğuk, aşırı kalabalık ve hijyen eksikliği, hastalık ve enfeksiyon riskini artırıyor." uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Tıbbi malzemeler ve uygun barınma ekipmanları dahil olmak üzere insani yardımın hiçbir engele takılmadan Gazze'ye ulaşması, yaşanan tüm sıkıntıların önlenmesini sağlayabilir. Ailelerin kışı güvenli ve onurlu şekilde geçirmesini sağlar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
title