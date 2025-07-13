UNRWA: Gazze'de Yetersiz Beslenme Vakaları Artıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in insani yardımların girişini engellediği mart ayından beri Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme vakalarının arttığını bildirdi.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozduğu mart ayından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ağır ablukaya dikkat çekildi.

İsrail yönetiminin ablukayı sıkılaştırdığı mart ayından bu yana Gazze'deki UNRWA kliniklerinde yetersiz beslenme vakalarında artış olduğu vurgulanan açıklamada, "Mart ayından beri UNRWA'nın bölgeye herhangi bir insani yardımı ulaştırmasına izin verilmedi." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde temel tıbbi malzemelerde ciddi kısıtlamaların olduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle de yetersiz beslenmeden etkilenen başta çocuklar olmak üzere durumu kritik vakalara müdahale etmeye özen gösterildiği ifade edildi.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 7 bin 311 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 54 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 57 bin 882 Filistinli hayatını kaybetti, 138 bin 95 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 805 kişi öldürüldü, 5 bin 252 kişi. yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.