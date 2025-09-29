UNRWA: Gazze'de Yarım Milyon Filistinli Mahsur Kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinlinin hala 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kaldığını belirtti.

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgal ve tehcir için karadan ve havadan saldırılara devam ettiği Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ebu Hasene, "Gazze kentinde yaklaşık yarım milyon Filistinli, hala en fazla 8 kilometrekarelik bir alanda mahsur kalmış durumda." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistinlileri göç etmeye zorladığı Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ilişkin ise Ebu Hasene, "her bir kilometrekareye yaklaşık 70 bin kişinin yığılıp sıkışacağını; bir çadır bile kuracak yer olmadığını, on binlerce ailenin barınacak yeri olmadan sokakta kalacağını" kaydetti.

Ebu Hasene ayrıca "Gazze kentinden zorla yerinden edilen Filistinlilerle birlikte açlığın Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine intikal ettiğini" vurguladı.

UNRWA yetkilisi, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos'ta Gazze kentinde kıtlık ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.