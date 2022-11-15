Unrwa, Filistinli Mültecilere Yardım İçin Acil Mali Yardım Çağrısında Bulundu

AMMAN, 15 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ajansın, yılın sonunu getirebilmek ve okullarının, sağlık merkezlerinin ve diğer temel...

AMMAN, 15 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ajansın, yılın sonunu getirebilmek ve okullarının, sağlık merkezlerinin ve diğer temel hizmetlerinin faaliyetlerini sürdürebilmek için acil olarak 50 ila 80 milyon ABD dolarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Lazzarini, ajansın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Danışma Komisyonu Toplantısı'nda, söz konusu miktarın toplanamamasının iş yavaşlatma, grevler ve dolayısıyla hizmetlerin askıya alınması gibi önemli riskler doğuracağı konusunda uyardı.

Lazzarini ayrıca, UNRWA Stratejik Planı'nın hedeflerine ulaşılması için üç yıllık bir süre içinde yaklaşık 200 milyon dolara ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Yıllarca süren kemer sıkma önlemlerinden sonra, mevcut yetersiz kaynak sağlama sorununun ancak hizmetlerde veya hizmetlere erişime uygun görülenlerin sayısında kesintilere gidilmesiyle azaltılabileceğini söyledi.

Açıklamada BM yetkilisinin, "Yaygın yoksulluk ve özellikle Lübnan, Suriye ve Gazze'de kamu hizmetlerin çökmesi nedeniyle Filistinli mültecilerin hastanelere erişiminin sürekliliğinin etkili bir şekilde sağlanabilmesi için sağlık sigortası programımızın daha fazla desteğe ihtiyacı var" dediği aktarıldı.

Lazzarini, kritik bakım çalışmaları ve yıllarca kemer sıkma nedeniyle yıpranan varlıkların değiştirilmesi daha da erteleneceği için, mevcut durumun mülteciler ve personel için sağlık ve güvenlik risklerini artıracağını da vurguladı.