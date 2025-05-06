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UNRWA'dan İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikasına Sert Tepki

UNRWA'dan İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikasına Sert Tepki
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik 'kasıtlı aç bırakma' politikasını kınadı. UNRWA, insani yardımın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "kasıtlı aç bırakma" politikası izlediğini belirtti.

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki kasıtlı ve siyasi amaçlı aç bırakma politikası, mutlak bir zulmün ifadesidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de açlığın, insani yardımın bir "silah" olarak kullanılmasıyla çözülemeyeceği belirtilerek, İsrail'in yardım dağıtımı için önerdiği modelin, "felaket düzeye ulaşan mevcut açlığa cevap vermekten çok uzak" olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca insani yardım kuruluşlarının istisnasız tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel
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