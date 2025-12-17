Haberler

UNRWA: Sert hava koşullarının etkilediği Gazze'ye insani yardımlar "acilen" ulaştırılmalı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için yardımların Gazze'ye derhal ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Sert hava koşullarının mülteci yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği belirtilerek, İsrail'in yardımları engellediği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), olumsuz hava koşullarının etkisi altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların derhal ulaştırılması çağrısında bulundu.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, sert hava koşullarının, çadırlarda veya hasar görmüş yapılarda yaşayan binlerce kişinin zaten kötü olan yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği belirtildi.

UNRWA'nın zorla yerinden edilen aileleri desteklemeyi sürdürdüğü ancak İsrail makamlarının aylardır bu yardımların Gazze'ye doğrudan ulaştırılmasını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, yardımların acilen ve geniş ölçüde girişine izin verilerek bu durumun derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ateşkese rağmen İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, bu nedenle yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce konteyner evler ile gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
