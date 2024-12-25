UNRWA'dan Gazze'deki İnsanlık Dışı Koşullara Dikkat Çekildi
Birleşmiş Milletler, Gazze'deki sağlık ve yaşam koşullarının insanlık dışı olduğunu belirtti ve sosyal medya üzerinden kötü durumu aktardı.
NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI, 25 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), " Gazze'deki sağlık ve yaşam koşulları insanlık dışı" açıklamasını yaptı.
UNRWA eylül ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Lağım suları sokaklara sızarken Gazze'nin orta kesimlerinde çöp dağları birikiyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel