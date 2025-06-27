UNRWA'dan Gazze'deki İnsani Yardım Merkezlerine 'Ölüm Meydanı' Benzetmesi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki sözde insani yardım dağıtım merkezleriyle ilgili "ölüm meydanları" benzetmesi yaptı.

Haaretz gazetesinin, Filistinlilerin insani yardım dağıtım merkezlerinde "kasten" öldürüldüğü yönündeki haberinin ardından UNRWA'nın X hesabından yazılı açıklamada, "Gazze'deki yeni yardım dağıtım sistemi ölüm meydanı. Bu sistem, düzenli yiyecek dağıtmak yerine kaos ve ölüm getiriyor. Bir ay önce çalışmaya başladığından beri bu merkezlerde 400'den fazla aç insanın, kendileri ve aileleri için yemek almaya çalışırken ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi." ifadesi kullanıldı.

Tanıkların ifadelerinin, İsrail ordusunun, aç sivillere gelişigüzel ateş açtığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, çocukların bu kaos ortamında ailelerin ayrı düştüğü ve travma yaşadıkları aktarıldı.

İsrail askerleri, Filistinlileri kasten öldürme emri aldıklarını itiraf etmişti

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Gazze'deki hükümet 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, söz konusu yardım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.