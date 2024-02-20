Üye Girişi
Haberler

UNRWA: Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Gazze'de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. UNRWA, saldırıya uğrayan tesislerden bazılarına ait görüntüleri paylaştı.

- UNRWA: "Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil"

Gazze'de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı

GAZZE - Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 153 UNRWA tesisinin saldırıya uğradığını belirterek, "Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde okulların enkaza döndüğü belirtilerek, "Refah'ta nüfusun yarısının UNRWA barınaklarından başka gidecek yeri yok. 153 farklı UNRWA tesisi Gazze'deki savaş sırasında saldırıya uğradı. Çocuklar okullarımızda eğitim-öğretim için bulunmalı, bombalardan korunmak için değil" denildi.

UNRWA, İsrail'in hedef aldığı tesislerden bazılarına ait görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman 2024? 20 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Epstein olayı nedir? Epstein adasında neler yaşandı? 20 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar son fragman yayınlandı mı 20 Şubat Salı? 20 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title