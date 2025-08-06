UNRWA Çalışanı: Gazze'de Yaşam Mücadelesi Zorlaşıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'ndeki bir çalışanının, "Yardım etmeye çalıştığımız insanlar kadar zor durumdayız" mesajını paylaştı.

UNRWA'nın sosyal medya hesabında, Gazze'de görev yapan Mecdiye adlı bir kadın çalışanın ses kaydı paylaşıldı.

"Hala nasıl ayakta kalabildiğimizi bilmiyorum." diyen UNRWA çalışanı Mecdiye, Gazze'de her gün savaşın yanı sıra "açlığa ve yok olmaya karşı" mücadele ettiklerini söyledi.

Gazze'de gündelik yaşamı sürdürmenin zorluğunu vurgulayan Mecdiye, "Bir çuval un, yemek pişirmek için yağ ya da süt bulmak imkansız veya bir servete mal oluyor." şeklinde konuştu.

"Dünya adeta bizim ortadan kalkmamızı istiyor." diyen Mecdiye, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin "takatinin kalmadığını, her gün her yere bombaların düştüğünü, bir yerden diğerine göç etmek zorunda kaldıklarını ve hiç ilaç kalmadığını" kaydetti.

İsrail saldırılarına rağmen halen sığınma merkezlerindeki sivillere yardıma gittiklerini vurgulayan Mecdiye, "Yardım etmeye çalıştığımız insanlar kadar zor durumdayız." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 654 kişi yaşamını yitirdi, 39 bin 401 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1655'e, yaralıların sayısı da 11 bin 800'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.