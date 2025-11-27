Haberler

UNRWA: Batı Şeria'da 32 Bin Filistinli Yerinden Edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in verilen saldırılar nedeniyle 32 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı. Mülteci kamplarının tamamen boşaltıldığı ve sistematik yıkımların uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yıl başından bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle 32 bin Filistinlinin hala yerinden edilmiş durumda olduğunu açıkladı.

UNRWA Batı Şeria Direktörü Roland Friedrich, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplarda yaşayan 32 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu belirten Friedrich, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarının İsrail ordusunun 21 Ocak'ta başlattığı saldırıları nedeniyle tamamen boşaltıldığını aktardı.

Friedrich, söz konusu mülteci kamplarının "hayalet kasabalara" dönüştürüldüğünün altını çizerek, kamp sakinlerinin de yerinden edildiğini vurguladı.

İsrail ordusunun "askeri gerekçeleri bahane ederek" yeni yıkım emirleri çıkardığını kaydeden Friedrich, İsrail'in Cenin kampında 28 Kasım'da 12 binayı tamamen, 11 binayı ise kısmen yıkmaya başlayabileceğini ifade etti.

Friedrich, mart ve haziran aylarında Cenin kampında 190'dan fazla bina için toplu yıkım kararı çıkarıldığını hatırlatarak, şubat ayında da 20 binanın daha yıkıldığını aktardı.

"Bu sistematik yıkım, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırıdır." ifadesini kullanan Friedrich, yıkımların yalnızca İsrail ordusunun Filistinlilerin kampları üzerindeki uzun vadeli kontrolünü güçlendirdiğini kaydetti.

Friedrich, "Bu alanların daha fazla yıkıma değil, yeniden inşaya ihtiyacı var. Kamplarda yaşayanların evlerine dönmelerine ve hayatlarını yeniden kurmalarına izin verilmeli." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

