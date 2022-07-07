Unocha: Kuraklıktan Etkilenen Afrika Boynuzu Ülkelerinde 7 Milyondan Fazla Çiftlik Hayvanı Öldü

ADDİS ABABA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), kuraklıktan etkilenen Afrika Boynuzu ülkelerinde yedi milyondan fazla çiftlik hayvanının öldüğünü açıkladı. UNOCHA, Salı gününün ilerleyen saatlerinde Afrika Boynuzu'ndaki insani duruma dair yayınladığı son güncellemede, "Bölge genelinde göçebe çoban ailelerin beslenme ve hayatta kalma için güvendiği 7 milyondan fazla çiftlik hayvanı öldü" dedi. Devam eden kuraklığın bölgedeki hayvan ölümlerine etkisi kötüye giden acil durumla birlikte artarken, UNOCHA verilerine göre Kenya'da 1,5 milyonun üzerinde, güney ve güneydoğu Etiyopya'da 2,1 milyon ila 2,5 milyon arasında ve Somali'de de 3 milyondan fazla çiftlik hayvanı öldü.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da kısa süre önce yaptığı uyarıda, kuraklık kaynaklı hayvan ölümlerinin süte erişimlerinin azalması ve en nihayetinde beslenmelerini olumsuz etkilemesi sebebiyle çocukların gelişiminde olumsuz etki yaratacağını belirtmişti. Etkilenen üç ülkede çocukların yetersiz beslenmesine dair oranların arttığını kaydeden UNICEF, bu ülkelerde 7,1 milyondan fazla çocuğun an itibariyle akut yetersiz beslemeyle, bunlar arasında da yaklaşık iki milyon çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu ifade etmişti. UNOCHA, beklentilerin 2022 Ekim-Aralık yağmur sezonunun da verimsiz geçeceğini işaret etmesiyle birlikte durumun daha da kötüleşebileceği ve "yakın tarihte Afrika Boynuzu'nda karşılaşılmayan eşi benzeri görülmemiş ve yıkıcı bir duruma yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Kenya'nın Kilifi ilçesine bağlı Kidemu alt yerleşiminde bulunan kurak tarladaki hayvanlar, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Dong Jianghui/Xinhua)

Devam eden kuraklık koşullarıyla birlikte, bölgedeki bazı topluluklar Etiyopya, Kenya ve Somali'nin kimi bölümlerinde yaşanan birbirini takip eden dört verimsiz yağmur sezonunun ardından hayatta kalma mücadelesi veriyor. Böyle bir iklim olayı 40 seneden uzun süredir görülmemişti. UNOCHA, Etiyopya, Kenya ve Somali'de en az 18,6 milyon insanın halihazırda yüksek seviyelerde akut gıda güvensizliği ve artan yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Bu sayının Eylül ayına kadar 20 milyona yükselebileceği kaydediliyor.

UNOCHA'nın verdiği bilgiye göre kuraklığın kötüye gitmesiyle birlikte bölge genelinde 11,6 milyonun üzerinde insan içmek, yemek pişirmek ve temizlik için gereken temiz suya ulaşamıyor. Bunların 4,4 milyonu Etiyopya'da, 3,9 milyonu Somali'da ve 3,3 milyonu Kenya'da bulunuyor. UNOCHA, bölge genelindeki direnç geliştirici çabalar önemli bir ilerleme sağlasa da son yıllarda kuraklıkların sıklığı ile artan etkisinin 2020-2022 kuraklığının istisnai uzunluktaki doğasıyla birleşmesinin şoklar arasında toparlanmayı aileler için daha zor hale getirdiğini ifade etti. Mevcut su sıkıntısını bölgedeki yüksek sıcaklıklar da artırıyor. Sıcakların Haziran-Eylül 2022 arasında devam etmesi bekleniyor.

Xinhua / Güncel