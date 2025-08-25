UNOCHA: Gazze'deki Hastaneye Yapılan Saldırı 'Korkunç'

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırının "kesinlikle korkunç" olduğunu belirterek, yaşananları akıl almaz bir durum olarak niteledi.

Cherevko, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının, "kesinlikle korkunç" olduğuna vurgu yapan Cherevko, sabah saatlerinde birden fazla saldırının olduğunu duyduklarını söyledi.

Cherevko, "(Saldırıya ilişkin) Ekranlara yansıyan görüntüler akla mantığa sığmıyor. Bu, bir sağlık tesisine yapılan bir diğer saldırı." dedi.

Nasır Hastanesi'nin, neredeyse iki yıldır devam eden savaş boyunca buna benzer birçok saldırıya maruz kaldığını dile getiren Cherevko, "Daha birkaç gün önce oradaydım, durumu inceliyor ve ne kadar bunaldıklarını biliyordum. Çok sayıda hasta görüyoruz, başa çıkmak zorunda kaldıkları farklı toplu ölüm olayları var. Olan biteni gerçekten akıl almaz buluyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni hedef aldı

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenlemişti.

İkinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntüde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.