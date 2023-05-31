Ünlülerin de aralarında bulunduğu 12 kişiye sahte mahkeme kararı sattılar

İstanbul'da ulusal basın kuruluşlarına erişim engeli getirilmesi için gönderilen sahte mahkeme kararlarıyla ilgili düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye para karşılığı sahte mahkeme kararı sattığı belirlendi.

İSTANBUL'da aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye, optik cihazlarla hazırladığı sahte mahkeme kararını para karşılığı satarak, bu yolla ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan bazı haberlere erişim engeli getirdiği tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi ile ilgili gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.