Ünlülerin de aralarında bulunduğu 12 kişiye sahte mahkeme kararı sattılar

İSTANBUL'da aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye, optik cihazlarla hazırladığı sahte mahkeme kararını para karşılığı satarak, bu yolla ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan bazı haberlere erişim engeli getirdiği tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi ile ilgili gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mahkeme kararlarını optik cihazlarla hazırladıkları, bu kararları aralarında ünlülerin de bulunduğu 12 kişiye para karşılığı sattıkları belirlendi. Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri Uğur Yılmaz ile basın kuruluşlarına avukatlar adına farklı operatörlerden sahte mail gönderenİlknur Özkan, geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İlknur Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan çalışmaların devamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 12 şüpheliye daha operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Ordu, Düzce, Sakarya, Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alındı.