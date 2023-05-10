Ünlülerin 2020'de Twitter hesaplarını ele geçiren İngiliz vatandaşı suçunu kabul etti

ABD'li politikacıların, büyük teknoloji firması sahiplerinin ve bazı ünlülerin Twitter hesaplarını 2020'de ele geçirerek dünya genelinde birçok kişiyi dolandıran ve 100 bin dolarlık Bitcoin geliri elde eden internet korsanlarından biri suçunu kabul etti.

ABD'li politikacıların, büyük teknoloji firması sahiplerinin ve bazı ünlülerin Twitter hesaplarını 2020'de ele geçirerek dünya genelinde birçok kişiyi dolandıran ve 100 bin dolarlık Bitcoin geliri elde eden internet korsanlarından biri suçunu kabul etti.

BBC'nin haberine göre, İspanya'dan ABD'ye iade edilen İngiliz vatandaşı Joseph James O'Connor, bilgisayar korsanlığı suçunu kabul etti.

"PlugwalkJoe" olarak bilinen 23 yaşındaki O'Connor, 70 yıla kadar hapis cezası gerektiren bilgisayar korsanlığı suçuyla yargılanacak.

O'Connor ayrıca, aralarında çok takipçili hesaplara erişim elde etmenin de bulunduğu diğer bilgisayar korsanlığı suçlarını da kabul etti.

Erişim elde ettiği bir hesapta kendi sesini kullandığı bir içerik yayınlayan O'Connor'ın, hesabın sahibini "hassas ve kişisel içerikleri" yayınlamakla tehdit ettiği ve reşit olmayan birinin internet üzerinden peşine düştüğü belirtildi.

O'Connor, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Graham Ivan Clark ve Nima Fazeli ile İngiliz vatandaşı Mason Sheppard'la aynı suçlamalarla yargılanacak.

ABD Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr, O'Connor'ın eylemlerini "aşikar ve kötü niyetli" olarak nitelendirdi.

Polite Jr, O'Connor'ın "kurbanlarını taciz ve tehdit ettiğini, şantaj yaparak duygusal hasara neden olduğunu" aktararak, "Pek çok suçlu gibi, O'Connor da ABD dışından gizli hesaplar ve takma isim kullanarak anonim kalmaya ve kimliğini gizlemeye çalıştı. Bu dava, suçluların yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmelerini sağlamak için tespit edildiğini ve adalet önüne çıkarıldığını gösteriyor." dedi.

Bitcoin hesabı üzerinden haksız kazanç elde ettiler

Clark, Fazeli ve Sheppard, 2020'de tutuklanmış, bilgisayar korsanlığı ve kişisel bilgileri satmakla suçlanmıştı.

Yakalanan internet korsanlarının 2020'de, eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat başkan adayı Joe Biden, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın yanında, Kanye West, eşi Kim Kardashian gibi ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçirerek sahte paylaşımlarda bulundukları tespit edilmişti.

Ayrıca, son yılların en yüksek profilli internet güvenliği olayına karıştığı belirtilen korsanların ayrıca, Twitter üzerinden, bilinmeyen bir Bitcoin adresine her 1000 dolar gönderene 2 bin dolar ödeme yapılacağı vaadiyle 100 bin dolardan fazla haksız kazanç elde ettikleri açıklanmıştı.