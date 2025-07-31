Ünlülerden Almanya Başbakanı Merz'e Gazze Çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e, ülkedeki 200'den fazla ünlü isim " Gazze'nin ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

Aralarında çok sayıda oyuncu ve müzisyenin yer aldığı 200'ün üzerinde ünlü isim, Avaaz platformu aracılığıyla Merz'e hitaben " Gazze'nin ölmesine izin vermeyin" başlığıyla açık mektup yayımladı.

Gazze'de yaşanan acılara değinilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bir deri bir kemik kalmış, bakışları boş, bilekleri incecik çocuklar. Açlıktan ağlayamayacak kadar zayıf bebekler. Yeterli bakım alamayan yaşlı, güçsüz ve hasta insanlar. Gazze'de ölenler. Gün be gün. Oysa onlar insan. Anneler, babalar, çocuklar. Bizim çocuklarımız gibi. Sizin çocuklarınız gibi."

"Kelimeler hayat kurtarmıyor"

Mektupta, savaşın bir parçası olmayan ancak yine de savaşın tüm yükünü omuzlarında taşıyanların çocuklar olduğu vurgulanarak, "17 binden fazlası öldürüldü. Yüz binlercesi yaralandı, travma yaşadı, yerinden edildi, açlık çekiyor." ifadesine yer verildi.

Başbakan Merz'in son günlerde bir tavır ortaya koyarak İsrail hükümetini eleştirdiğine işaret edilen mektupta, "Bunu takdir ediyoruz ancak net olan: Kelimeler tek başına hayat kurtarmıyor." denildi.

Bu nedenle sözleri eylemlerin takip etmesi gerektiği ricasıyla bu yazının yazıldığı belirtilen mektupta, Merz'e "Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurun. Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını destekleyin. Derhal bir ateşkes ve insani yardımın engelsiz girişi için ısrarla talepte bulunun." çağrısı yapıldı.

Mektupta, bu adımların Avrupa değerleriyle uyumlu olduğu ve İsrail hükümetine, en yakın müttefiklerinin bile bu acıyı artık kabul edemeyeceğini ve sözlerin artık yeterli olmadığını açıkça göstereceği kaydedildi.