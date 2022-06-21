Ünlü YouTuber'a parodi videosu için hapis şoku!

YouTube ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında geniş kitlelere hitap eden ünlü YouTuber Erkan Porçay, hakkında çıkan hapis kararı ile sarsılmış durumda. YouTube üzerinde 1 milyona yakın abonesi için içerik üreten Porçay'ın yayınladığı parodi, mahkemenin hapis kararını onamasına neden oldu.

2021'in başlarından beri gündeme gelen tartışmalı kararla ilgili süreç devam ediyordu. Bugün Porçay'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile mahkemenin onama kararı aldığı öğrenildi. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan kararla ilgili detayları paylaştık.

Instagram Reels'de yeni dönem: Beğeni ve görüntülemeye veda!

Mahkeme, Porçay'ın 4 yıl 2 ay hapis cezasını onadı

Porçay geçen yıl YouTube'da Ezhel ile ilgili bir parodi videosu yayınlamıştı. Videodaki içeriğin mizah amaçlı olduğu, kendisi tarafından belirtilse de mahkeme bu savunmayı kabul etmedi. Mahkeme tarafından ciddi olarak değerlendirilen video, madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle Porçay'ın 4 yıl 2 ay hapis cezası aldırdı. Durumu Twitter üzerinden paylaşan YouTuber, karardan kaçmayarak yarın adliyeye sabah teslim olacağını da sözlerine ekledi.

İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi'ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim https://t.co/RVDVIFc1KS — Porçay (@komahirrimbuke) June 20, 2022

Kısa süre içerisinde bolca beğeni ve yorum alan paylaşım, Twitter'da #freeporçay etiketinin başlamasına neden oldu. Bu etiket ile de 10 binden fazla paylaşım yapılmış durumda. Söz konusu karara neden olan videonun üzerinden bir yıldan fazla geçtiği için YouTuber, kanalında video paylaşmaya devam ediyordu. Eğer mahkemenin kararı değişmezse takipçilerinin bir süre ayrılık yaşayacağı kesin.

Siz ne düşünüyorsunuz, mahkeme bu kararında haklı mı?

Shiftdelete / Güncel