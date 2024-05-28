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Ünlü yazar Mustafa Kutlu Üsküdar'da okurlarıyla buluştu

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Hikaye ve deneme yazarı Mustafa Kutlu, Üsküdar'da gerçekleşen imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. Kutlu, yeni eseri 'Başkanın Adamları'nı imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti.

Ünlü hikaye ve deneme yazarı Mustafa Kutlu, Üsküdar'da gerçekleşen imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

"Başkanın Adamları" adlı yeni eseri geçen hafta piyasaya sürülen Kutlu, Üsküdar'daki 1727 Kitap Kafe'de sevilen kitaplarını okurları için imzaladı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe katılan yüzlerce okur, kitaplarını imzalatmak ve Kutlu ile sohbet etmek için sıraya girdi.

Hikaye, deneme, inceleme ve çocuk kitabı türünde 50'ye yakın eseri bulunan Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikaye" kitabı, 2012'de sinemaya uyarlandı.

Eserleriyle çok sayıda ödüle layık görülen usta yazar, 2016'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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