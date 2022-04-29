Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Delen. emniyet sayesinde dolandırılmadan kurtulduğu olay sonrası vatandaşları uyardı

İSTANBUL Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Abdurrahman Delen, yaşadığı ilginç bir dolandırıcılık olayından emniyete başvurmasıyla kurtuldu. Dolandırıcılara 4 bin 500 lira kaptırmaktan son anda kurtulan Delen, vatandaşları dolandırılarak karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Abdurrahman Delen, yaşadığı ilginç bir dolandırıcılık olayından emniyete başvurmasıyla kurtuldu. Dolandırıcılara 4 bin 500 lira kaptırmaktan son anda kurtulan Delen, vatandaşları dolandırılarak karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Abdurrahman Delen "Dün saat 12-1 sıralarında bir telefon aldım. Bana postanede bir haciz evrağım olduğunu, bugün de son günü olduğu için adliyeye sevk edileceği söylendi. Benim böyle bir evraktan haberim olmadığını, ne yapmam gerektiğini sorduğumda bana 'Ben size avukatın numarasını vereyim avukat beyle bir görüşün dediler. Avukatın numarası verildi bana ve bu avukat sözde devletin tayin ettiği bir bilirkişiymiş. Avukatı aradığımda 'Evet böyle bir dosyanız var, 2021 yılında 120 Liralık bir alışveriş yapmışsınız ve bu ödenmediği için ortalama 16 bin küsur lira borç çıktı size' dedi. Bunu muhakkak bugün halletmem gerektiğini söylediğinde ne yapmam lazım dedim, 'siz bugün 4 bin 500 TL yatırırsanız biz onun içinden 120 TL'yi alıp geri kalanını size iade edeceğiz' dedi. Ben de beklemesini, kendi avukatımı arayacağımı söyledim ve avukatıma sorduğumda bunun bir dolandırıcılık olduğunu öğrendim" dedi.

"İyi ki emniyete gitmişim yoksa istedikleri parayı gönderecektim"

"Koşa koşa emniyete gittim" diyen Delen, "Oradaki arkadaşlarla biraz sohbet ettiğimizde onlar da aynı şekilde 'sakın abi' diyerek dolandırıcı olduklarını söylediler. Oradaki bir arkadaşımız bu numarayı aradı ve aynı şekilde benim gibi borcu olduğunu söylediğinde bana söyledikleri şeyleri söylediler. Daha sonra bu dolandırıcı ile tartıştılar. O an ses de açıktı biz de duyduk ve dolandırıcı rahatlıkla 'insanlar da dolandırılmasın' diyerek adeta dalga geçti. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum böyle bir durumda kaldıklarında sakın avukatlarına sormadan para göndermesinler. Hatta direkt emniyete gitsinler. Ben iyi ki emniyete gitmişim yoksa istedikleri parayı gönderecektim. Telefonu kapattıktan sonra emniyetteki arkadaşlar numarayı sorgulattıklarında da numara açıkta çıktı, kimsenin adına değildi. Ben böyle bir şey yaşadım, buradan herkese sesleniyorum kesinlikle böyle şeylere inanmasınlar. Bunlar özellikle kişileri belirliyorlar ve ev adresinize kadar söylüyorlar gerçekçi olması için. Ben şikayetçi olamadım çünkü karşımda bir muhatap yoktu. Kimi şikayet edeceğim, numara açıkta sahibi yoktu ve aradığımızda da kapatılmıştı. Ancak böyle bir şey yaşayan insanlar direkt olarak numara ile birlikte emniyete müracaat etsinler çünkü oradaki arkadaşlar size anında böyle bir şeyin olmadığını tespit edebiliyorlar" diye konuştu.