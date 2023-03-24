'Ünlü teknoloji mağazasından sıfır diye aldığı telefon çalıntı çıktı' başlıklı habere ilişkin tekzip

14.03.2023 tarihli "Ünlü Teknoloji Mağazasından Sıfır Diye Aldığı Telefon Çalıntı Çıktı" başlıklı haberde müvekkil şirketin marka ve logosunu açıkça vermek suretiyle bütünüyle gerçek dışı ve mesnetsiz iddialara yer verildiği, bahse konu olay hakkında yanlış bilgilendirme yapıldığı ve müvekkil şirketin ticari itibarını ve ekonomik saygınlığını zedeleyerek müvekkil şirketin haklarına saldırıda bulunulduğu görülmüştür. Habere konu olayda müvekkil şirketin mağazasından satın alınan SAMSUNG marka GALAXY A10s mode 351577111813871 seri numaralı ürün, 23.10.2019 tarihinde M.G. adlı üçüncü kişi tarafından satın alınmıştır. Söz konusu olay için Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2021/542 Sor. sayılı dosyası ile yürütülen soruşturmada da, müvekkil şirket bakımından herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. İlgili haberde beyanlarına yer verilen Ali Gün, Karşıyaka İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne, savcılık tarafından ifade vermek üzere çağrıldığında cep telefonunun çalıntı olduğunu öğrendiği iddiası ve ürün bedeli iadesi talebi ile başvuruda bulunmuştur. Karşıyaka İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından Ali Gün'ün talebi kabul edilmiş olup akabinde müvekkil şirket tarafından Tüketici Mahkemesi'nde alınan karara itiraz edilmiştir. İzmir 4. Tüketici Mahkemesi nezdinde yürütülen yargılama neticesinde müvekkil şirketin haklılığı ortaya çıkmış ve 30.12.2022 tarih ve 2022/384 E. 2022/886 K. sayılı kararı ile "telefon satın alınmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra çalıntı ürün olduğu iddiasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı" belirtilerek itirazın kabulüne karar verilmiş ve Karşıyaka İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı kesin olarak kaldırılmıştır. Düzeltmeye konu haberde yer verilen müvekkil şirketin çalıntı telefon sattığı iddiası gerçek dışı olduğu gibi, ilgili haberde demeç veren şahıs ile müvekkil şirket arasında bir satış ilişkisi bulunmamakta olup şahsın mağdur edilmesi de söz konusu değildir. Yukarıda yapılan açıklamaya istinaden müvekkil şirket aleyhinde gerçeğe aykırı ithamlar ve müvekkil şirket saygınlığı ile bağdaşmayan iddialar içeren söz konusu haber ile ilgili yasal yollara başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.