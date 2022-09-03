Ünlü sinema oyuncusu Jane Fonda kansere yakalandı

ABD'li sinema oyuncusu Jane Fonda, kanser olduğunu açıkladı.

Fonda, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kansere yakalandığını ve kemoterapi gördüğünü bildirdi.

Oscar ödüllü 84 yaşındaki ünlü sinema oyuncusu ve aktivist Fonda, kendisine "Hodgkin Dışı Lenfoma" tanısı konulduğunu belirtti.

Fonda, hastalığının tedavisi mümkün olan bir kanser türü olduğunu ve bu nedenle kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti.

Kemoterapinin 6 ay süreceğini belirten Fonda, iklim aktivistliğine ara vermeyeceğinin altını çizdi.

Fonda, kanseri bir öğretmen olarak gördüğünü vurgulayarak "Ben, onun benim için sakladığı derslere dikkatimi veriyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık sigortası

Paylaşımında, ülkedeki sağlık hizmetlerinin durumuna da dikkati çeken Fonda, sağlık sigortası olduğuna ve en iyi doktorlar ile tedavilere erişebildiği için şanslı olduğuna işaret etti.

Fonda, bu durumda ayrıcalıklı olmasının ise can sıkıcı olduğunu kaydetti.

ABD'de birçok ailenin kanserle mücadele etmek zorunda kaldığını ancak herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişemediğini belirten Fonda, kendisinin kaliteli sağlık hizmeti aldığını ve bunun doğru olmadığını vurguladı.

İki Oscar ödülü sahibi Fonda, savaş karşıtı ve iklim aktivisti kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

Fonda, son dönemde, dizi ve film izleme platformu Netflix'in "Grace and Frankie" adlı komedi dizisinde oynadığı Grace karakteriyle kendinden söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu Fonda, 1969 yapımı "Easy Rider" filmiyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü efsanevi aktör Henry Fonda'nın kızı.

"Hodgkin Dışı Lenfoma", bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistemde başlayan bir kanser türü olarak biliniyor.