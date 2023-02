Ünlü Şef Fırat Can Kim?

Fırat Can Steakman Olarak Biliniyor. Et sektöründe başarılı bir şekilde kendini ifade eden isimlerden birisi de ünlü şef Fırat Can olmakta. Aynı zamanda lakabı olan Steakman olarak da biliniyor. İçerisinde bulunduğu mesleğe çok küçük yaşlarda başlamış olmasına rağmen büyük bir tecrübe elde etmiş ve günümüzün en başarılı iş isimlerinden birisi haline gelmiştir.