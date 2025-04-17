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Ünlü Şarkıcı Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Şarkıcı Tarkan'ın Annesi Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için Maltepe Merkez Cumhuriyet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Tarkan ve ailesi taziyeleri kabul etti, cenaze namazı kılındı ve Tevetoğlu, Maltepe Mezarlığı'na defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için tören düzenlendi.

Maltepe Merkez Cumhuriyet Camisi'ndeki törende, Tarkan ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Tevetoğlu için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Törene, Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, yakınları ve şarkıcı Zerrin Özer katıldı.

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Maltepe Mezarlığı'na götürüldü.

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Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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