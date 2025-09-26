Ünlü Şarkıcı Güllü, Yalova'da Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.